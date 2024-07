Tchad : l'association La voix de la femme assiste les femmes atteintes de la fistule

Ce lundi, 22 juillet 2024, les membres de l'association La voix de la femme pour la médiation, la réconciliation et le leadership féminin, ont offert un don aux femmes victimes de la fistule. C'était au centre de prise en charge des fistules obstétricales, sis au CHU d'Abéché.



Le don composé de quelques cartons de savon, des détergents et des moustiquaires imprégnées. Selon la secrétaire générale de l'association Fané Yaya, cette activité s'inscrit dans le cadre des objectifs de son organisation qui vise à apporter son aide aux personnes vulnérables de la société.



C'est ainsi qu'elle précise que par ce geste, l'association La voix de la femme, vient assister et soulager la souffrance des patientes, pour un tant soit peu. Fané Yaya a enfin promis aux responsables que cette visite ne sera ni la première, ni la dernière, car d'autres visites seront organisées dans les jours à venir.



Au nom des bénéficiaires et du centre de prise en charge des fistules, Housna Youssouf a tenu à exprimer toute sa reconnaissance envers les membres de l'association, pour avoir pensé à leurs sœurs par ce geste d’assistance. Elle a profité de l'occasion pour appeler d'autres organisations de la place, à suivre l'exemple de cette association.