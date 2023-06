Tchad : l'association Santé Plus reconduit ses membres exécutifs lors d'une assemblée générale ordinaire

Suite à sa réélection en tant que président de l'association, Me Sobdibe Zoua a expliqué que l'objectif de cette assemblée était de dresser un bilan général, de réfléchir et de donner un nouvel élan à l'association. À cet effet, un médecin a été invité pour présenter les bienfaits de la promotion de la santé par le sport.



Magloire Tampele, médecin et agent de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), a souligné dans sa présentation que l'activité physique permet de réduire les symptômes de dépression et d'anxiété, tout en améliorant la réflexion, l'apprentissage et le bien-être général.



Il a ensuite affirmé que dans l'intérêt de la santé et du bien-être, l'OMS recommande aux adultes de pratiquer au moins 150 à 300 minutes d'activités aérobiques d'intensité modérée par semaine (ou une durée équivalente d'activités d'intensité soutenue), tandis que les enfants et les adolescents devraient pratiquer en moyenne 60 minutes d'activités physiques aérobiques d'intensité modérée par jour.