Tchad : l'association « Tchad havre de paix » veut contribuer à la réconciliation nationale

Une nouvelle association, dénommée « Tchad havre de paix », a annoncé le lancement de ses activités dans le sillage du milieu associatif engagé pour la paix et la cohabitation pacifique.



À l'instar de plusieurs associations qui ont vu le jour, au lendemain de la transition que connaît le Tchad, l'association « Tchad havre de paix » veut être une occasion pour le peuple tchadien de se réconcilier avec ses fils et filles, à l'issue du dialogue national inclusif, afin de promouvoir l'unité nationale, la cohabitation pacifique et le vivre-ensemble, explique le président de cette association, Saddam Ahmat Djouma.



Soutenant cette politique de la main tendue préconisée par le président du Conseil militaire de transition (CMT), l'association « Tchad havre de paix » entend s'investir dans la sensibilisation et l'orientation, pour ainsi guérir les maux dont souffre le Tchad, à savoir les divisions, les clivages, la haine, les conflits intercommunautaires, religieux qui gangrènent et qui divisent la communauté nationale.