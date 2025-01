Tchad : l’association culturelle Haut Niveau Production s'engage à promouvoir la paix

L'association culturelle Haut Niveau Production a organisé une conférence de presse le 16 janvier 2025, au quartier de Chagoua, dans le 7ème arrondissement de la ville de N'Djamena.



L'objectif de cette conférence était d'échanger avec les hommes de médias sur le projet « Ni dorou afé » dans les lycées de Ndjamena, une expression en arabe locale qui se traduit en français : « nous voulons la paix ».



Le directeur artistique de l'association culturelle Haut Niveau Production, Cach Cach, à l'entame de cette conférence, a souligné que l'importance de cet échange est de porter haut le projet sur les plans national et international. Cela vise à prévenir les conflits et crises dans les collèges et lycées de N'Djamena.



Selon le panel, le projet « Ni dorou afé » fait partie des 30 projets retenus qui reçoivent l'appui technique et financier à 90% du projet « Lel Afé culture et prévention des crises », mis en œuvre par la GIZ Tchad et financé par le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères.



Du 23 janvier au 30 mai 2025, les activités telles que la formation et les spectacles de théâtre de sensibilisation et danse, sont prévues dans 5 lycées de renommé de la ville de N'Djamena, notamment, le lycée Félix Eboué, le lycée de Farcha, le lycée Féminin, le lycée d'Amtoukouin et le lycée de Walia.



Les conférenciers ont souligné qu'après 65 ans d'indépendance, il est remarqué que le Tchad est confronté à des conflits, cela résulte d'années de guerres, des troubles politiques, conflits intercommunautaire, ce qui crée un climat de méfiance et de division. Ils ont souligné que l'événement touchant remonte à 1979 qui rappelle l'éclatement de la guerre civile qui a commencé dans un grand lycée de la capitale.



De ce fait, il est important selon eux de mener la culture de la paix à conscientiser la génération future au sein des établissements d'enseignement secondaire, à adopter des comportements de cohésion sociale et de paix.



Les conférenciers ont indiqué que, l'art et la culture sont l'une des solutions pour la consolidation de la paix et la cohésion sociale dans une nation divisée comme le Tchad où les appellations Nord, Sud, chrétiens, musulmans, entretiennent des tensions et le mal vivre ensemble.



C'est pourquoi, en tant que filles et fils du pays, à travers le théâtre, l'association culturelle Haut Niveau Production s'engage à contribuer à son épanouissement sociopolitique, économique par une éducation de qualité. C'est dans cette optique que le projet « Ni dorou afé », fait partie des actions qui encouragent la culture et l'art dans le processus de développement du système éducatif tchadien.



L'association culturelle Haut Niveau Production, dans son plan d'action 2024-2025, oriente ses actions vers les structures éducatives pour éduquer la jeunesse, considérée comme le maillon fort du développement de la nation.