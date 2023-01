Tchad : l'association pour la paix et le développement culturel Moundo en campagne dans le Salamat

Une délégation conduite par le président de l'Association pour la paix et le développement Moundo (APDCM), Mahamat Issakha Daoud, a été reçue ce 3 janvier 2023 par les autorités locales. C'était au cours d'une audience tenue dans l'enceinte du Gouvernorat du Salamat.



Le président de l'association et chef de mission, Mahamat Issakha Daoud est accompagné au cours de cette audience par Adam Zakaria et Mahamat Ousman, deux membres du bureau exécutif de ladite association.



Selon le responsable de l'organisation, l'objectif de sa venue à Am-Timan est de mener une campagne de sensibilisation dans les établissements scolaires de la sous-préfecture de Mouraye.



Lors de leur rencontre avec le directeur de cabinet, Nandibaye Tolndang, représentant le gouverneur, les membres de l'association ont longuement échangé sur plusieurs sujets relativement aux activités en série qu'ils vont produire dans les établissements scolaires de la sous-préfecture de Mouraye, localité suitée à 85 km à l'est d'Am-Timan.



Durant son séjour dans la localité de Mouraye, l'Association pour la paix et le développement culturel Moundo mènera des activités en faveur de la scolarisation des enfants et leur maintien dans les établissements pour finir leur scolarité.



Pour Mahamat Issakha Daoud, les parents des enfants en âge scolaire ont obligatoirement la responsabilité d'envoyer ces derniers dans les établissements scolaires et les laisser finir leur formation. Il ajoute que le développement du Tchad et particulièrement celui de la province du Salamat passe nécessairement par l'éducation des enfants.