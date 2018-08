Tchad : l'audit des diplômes se poursuit pour plus de 55.000 agents de la fonction publique

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, M. Ali Mbodou Mboudoumi a effectué ce mardi 31 juillet, une descente au service des archives de son département où un cabinet international chargé de faire l’audit des diplômes des agents civils de l’Etat est à pied d’œuvre.



Il a déclaré après une séance de travail à huis-clos que 80% du travail est déjà accompli et un délai de 3 mois est accordé à ce cabinet pour terminer le boulot.



Plus de 55.000 agents sont concernés par cette opération.



Le ministre a, par ailleurs déclaré qu’à l’issue de cet audit, tous les agents détenteurs des faux diplômes seront décelés et poursuivis.