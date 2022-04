Tchad : l'augmentation de prix des transports inter-urbains suscite la colère à Abéché

L'Association des jeunes du développement de la région du Ouaddaï (AJDRO) s'indigne de l'augmentation sans cause du prix des transports inter-urbains par les agences de voyage.



Elle dit constater avec la plus grande stupéfaction la hausse vertigineuse du prix des transports inter-urbains pratiqués par les agences de voyage au grand préjudice des citoyens et ce, sans une quelconque justification.



"Le gouvernement a pris des mesures salutaires relatives aux conditions et modalités de voyage inter-urbain, suite aux accidents tragiques qui ont causé la mort de plusieurs de nos concitoyens. Mais malgré cela, certains agences de voyage s'obstinent à bafouer ces mesures mettant toujours la vie des voyageurs en péril", déplore Abbas Khassim Ali, président de l'AJDRO.



L'AJDRO demande aux autorités locales de mettre au pas ces agences qui violent les mesures prises par les plus hautes autorités du pays. "Que les tarifs pratiqués par ces agences véreuses soient revus en baisse", indique Abbas Khassim Ali.