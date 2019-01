Tchad : l'augmentation du nombre de policiers et gendarmes sollicitée à Bardaï

Le gouverneur de la province du Tibesti, Abderaman Ali a échangé cette semaine avec les responsables militaires de la province du Tibesti. Le préfet de département du Tibesti ouest, le sous-préfet, le maire de la ville de Bardaï et le commandant de la zone de défense n°6 du Tibesti, le général de brigade Saleh Abdoulaye ont pris part à la réunion axée sur la sécurité des personnes et des biens, et la sécurisation des frontières du Tchad avec la Libye et le Niger.



Le gouverneur a sollicité une franche collaboration de tous les responsables militaires avec l'administration locale pour relever les défis sécuritaires, particulièrement aux frontières où de nombreux trafics et bandes armées opèrent.



Les responsables sécuritaires ont sollicité l'affectation en nombre de policiers et gendarmes à Bardaï pour assurer la sécurité urbaine.