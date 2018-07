Tchad : l’auteur du tir mortel sur la chinoise et un faux commandant arrêtés

La police nationale a présenté ce matin à la presse nationale deux présumés malfrats dont le présumé auteur du tir mortel qui a emporté brutalement la commerçante chinoise, et un faux commandant de la police nationale, en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Ahmat Mahamat Bachir, du directeur général de la police nationale, le général Tahir Erda Tahiro et du procureur de la République, Youssouf Tom.



Le tueur de la chinoise, un radié de l'armée régulière Tchadienne, du nom de Souleymane Abdramane Haggar a été appréhendé par les forces de l'ordre dans un cabaret à Iriba où il dépensait l'argent qu'il a pris sur la chinoise après l'avoir tuée, d'après le ministre de la Sécurité publique.



L'usurpateur du titre de commandant de police nationale, Daoud Zakaria Ahmat, arborant son grade sur les épaules, des insignes de la police, portant un uniforme et un pistolet sur la hanche, menait des activités illégales au nom de la police pour perturber la quiétude de la population.



Ce faux commandant de la police venait régulièrement avec son uniforme à la direction générale de la police.