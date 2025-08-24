Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Cameroun / Tchad : La communauté tchadienne de Garoua célèbre en différé l'indépendance du Tchad


Alwihda Info | Par - 25 Août 2025


Garoua, Cameroun – La communauté tchadienne de Garoua a célébré le 65e anniversaire de l'indépendance du Tchad ce samedi 23 août 2025. La cérémonie, organisée en différé par le Consul Général du Tchad à Garoua, S. E. Bilal Mahamat Ali, a réuni de nombreux ressortissants de son pays, le gouverneur du Nord Cameroun, ainsi que d'autres autorités des deux pays frères.


Cameroun / Tchad : La communauté tchadienne de Garoua célèbre en différé l'indépendance du Tchad



 

Un appel à l'unité et à la solidarité

 
Dans son discours, le Consul Général a souligné la fierté et la résilience de la communauté tchadienne et a rendu hommage aux pères de l'indépendance. Il a également mis en avant les avancées du Tchad sous la direction du Président Mahamat Idriss Deby Itno, notamment en matière de consolidation de la paix et de développement économique. Le Consul a salué l'excellence des relations entre le Tchad et le Cameroun et a exprimé sa gratitude pour l'accueil du pays hôte.

 
Il a également rappelé aux Tchadiens de respecter les lois du Cameroun et de ne pas s'ingérer dans la vie politique, notamment à l'approche des élections d'octobre.

 
De son côté, le gouverneur de la région du Nord Cameroun, Jean Abaté Edi'i, a félicité le Consul Général pour son dynamisme et son professionnalisme.
 
Dans son discours, le gouverneur Jean Abaté Edi'i a mis l'accent sur la coopération exemplaire entre les deux pays, citant plusieurs exemples concrets :
  • Le soutien du Baccalauréat tchadien pour de nombreux Camerounais.
  • La collaboration des forces de défense dans la lutte contre Boko Haram dans la région du Lac Tchad.
  • Le pipeline Tchad-Cameroun.
  • L'inauguration récente du pont sur le fleuve Logone, reliant les villes de Bonghor et de Yagoua.
En conclusion, il a exprimé le vœu que les Africains construisent des ponts plutôt que des murs. La cérémonie a été l'occasion de renforcer les liens culturels et historiques entre les deux nations.
 
 
Peter Kum
Peter Kum



