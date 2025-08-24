Cameroun / Tchad : La communauté tchadienne de Garoua célèbre en différé l'indépendance du Tchad

Un appel à l'unité et à la solidarité

Dans son discours, le Consul Général a souligné la fierté et la résilience de la communauté tchadienne et a rendu hommage aux pères de l'indépendance. Il a également mis en avant les avancées du Tchad sous la direction du Président Mahamat Idriss Deby Itno, notamment en matière de consolidation de la paix et de développement économique. Le Consul a salué l'excellence des relations entre le Tchad et le Cameroun et a exprimé sa gratitude pour l'accueil du pays hôte.Il a également rappelé aux Tchadiens de respecter les lois du Cameroun et de ne pas s'ingérer dans la vie politique, notamment à l'approche des élections d'octobre.De son côté, le gouverneur de la région du Nord Cameroun, Jean Abaté Edi'i, a félicité le Consul Général pour son dynamisme et son professionnalisme.