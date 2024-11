TCHAD Tchad : l'autorité intérimaire de la commune de Moundou dresse son bilan d'un an de gestion

Alwihda Info | Par DS. - 6 Novembre 2024



Dans sa communication, le président de l'autorité intérimaire a fait mention du partage d'expériences développé avec certaines communes du pays.

Nommée le 06 décembre 2023 par un décret ministériel, l'autorité intérimaire de la mairie de Moundou a fait aujourd'hui un an de gestion. Son président, Guelmbaye Bienvenu, a animé ce matin une communication à son bureau, pour présenter les réalisations durant leur mandat.



Cette communication a lieu en présence des membres de l'exécutif, des conseillers municipaux, des chefs de services et des délégués d'arrondissements.



Dans un cahier de charges validé par le conseil municipal, en session extraordinaire, portant sur le plan d'action de la commune de Moundou, tenue le 18 novembre 2024, plusieurs points saillants ont été arrêtés, et qui constituent la boussole inéluctable de toutes les actions, au bénéfice de la population.



Malgré la situation financière difficile héritée de l'ancienne équipe, les membres de l'autorité intérimaire ont fourni des efforts pour redresser la situation.



A l'avenir, l'autorité intérimaire entend lancer de vastes chantiers parmi lesquels, les travaux d'aménagement de la rue de 60 mètres, reliant l'avenue Ngarta Tombalbaye et l'axe Mota, en passant par le centre de santé Béthanie, l'installation des unités d'assemblage des panneaux solaires et ses accessoires, la construction des supermarchés, la construction des parcs automobiles, et l'échange des technologies agricoles.



L'équipe a également promis l'installation d'une entreprise de construction de maisons, le renforcement du système d'assainissement et l'installation des entreprises, pour des échanges commerciaux.



Le président de l'autorité intérimaire a fait mention dans sa communication du partage d'expériences développé avec certaines communes du pays. Toutefois, Guelmbaye Bienvenu déplore plusieurs comportements qui freinent le développement de la ville de Moundou.



Il s'agit de l'unicité de la caisse provinciale, la réticence de certains fournisseurs à livrer des commandes sollicitées en temps réel, et surtout l’abaissement des recettes communales. Au nom de toute l'équipe, le président Guelmbaye Bienvenu exprime sa gratitude à ses chefs hiérarchiques, pour la marque de confiance placée en lui, pour assurer la gestion de cette commune.



Il n'a pas oublié les contributions inconditionnelles de ses collègues et du personnel, ainsi que des partenaires de la mairie ayant abouti à l'aménagement de certaines rues de la ville, la répartition des lampadaires publics, l'assainissement régulier de la ville, la finition des chambres froides de 12 places à l'hôpital de provincial, le versement régulier des salaires, l'assainissement du fichier du personnel et l'implantation d'une trentaine de forages à motricité humaine, à travers la ville.



Guelmbaye Bienvenu n'a pas oublié de mettre en avant ses multiples relations avec les partenaires turcs et ceux de la République populaire de Chine, qui s'annoncent déjà fructueux dans un avenir proche. Néanmoins, il dénonce l'abus du pouvoir de la tutelle, et l'ingérence de certaines autorités administratives de la place sur les affaires communales.



Malgré ces événements qui ont secoué l'actuelle l'équipe dirigeante de la commune, Guelmbaye Bienvenu laisse entendre que le cap de la dynamique sera maintenu, et réitère son engagement solennel à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des populations de la commune de Moundou.





