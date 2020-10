Tchad : l'avenir d'Internet au centre d'un dialogue citoyen

Du Bénin aux îles Fidji en passant par l'Inde, la Côte d'Ivoire, le Yémen, la France, les USA, le Pérou ou le Canada, 78 pays (50 à 100 citoyens) délibèrent en même temps sur le même sujet, celui du dialogue citoyen mondial sur l'avenir d'Internet dont le Tchad fait partie.



Ce dialogue s'inscrit dans une démarche de délibération citoyenne et de démocratie participative à l'échelle mondiale, dont l'objectif est de faire naître une parole citoyenne sur un sujet clé : l'avenir du numérique. Il permettra de mener une consultation participative et collaborative avec toutes les différentes couches sociales (les citoyens) en vue de recueillir leurs avis et recommandations sur les questions les plus urgentes et les plus importantes de notre époque.



Les thématiques du dialogue citoyen sont traitées sous le prisme du Covid, de l'identité numérique : Internet & Moi, la sphère digitale publique, l'inclusivité digitale, l'intelligence artificielle, l'Internet pour et par les citoyens, l'Internet au Tchad et les recommandations des citoyens.



"Cette délibération mondiale permettra d'élaborer des recommandations citoyennes qui seront soumises aux décideuses et décideurs au niveau local, national, régional et international", informe Abdeldjalil Bachar Bong.



Les résultats de la deliberation seront soumis au Forum mondial sur la gouvernance d'Internet 2020 des Nations Unies, sous le thématique « Internet United ».