Tchad : l’avenue du 10 Octobre dans un piteux état à N’Djamena

Circuler sur cette voie est un véritable parcours du combattant, au moment où les usagers ne savent plus à quel saint se vouer.



En effet, c'est un chemin de croix qui se dessine pour ceux qui empruntent cette voie au quotidien.



Car il faut circuler au ralenti, à cause des nids de poules, observés tout au long du trajet. Pour atteindre le marché de Dembé, ou le rond-point 10 Octobre, il faut faire des heures sur la route, en témoignent quelques usagers.



Sur l'axe de l’Hôtel Santana, vers le rond-point, la partie goudronnée est dégradée, faisant place aux multiples nids de poules. « J'ai endommagé le demi-carter de ma moto en freinant énergiquement à cause des nids de poules », déplore Albert, un motocycliste.



Même son d'alarme chez les chauffeurs de transport des bus en commun. Face à ce cri d'alarme des usagers, du fait du délabrement avancé de cette route, la commune du 7ème arrondissement reste inerte.



Des jeunes ont tenté d'apporter leur contribution, en arrangeant les parties décollées sous l'encouragement des usagers, mais pour un résultat médiocre. « Chaque matin, je passe par là, je me demande quel est notre péché pour mériter un tel pays », affirme Diane, une mère de famille.



Pour Masra Roland, habitant du quartier Atrone, le silence des autorités est une injustice envers certains quartiers. « Regardons Bololo, Klemat et Mardjandaffack, tous dans le 2ème arrondissement. Ils ont des rues goudronnées, c'est parce que c'est un quartier des puissants », déplore-t-il. Il est assez regrettable de voir une voie empruntée par des milliers de personnes dans un état de dégradation avancée sans une solution.



Les usagers doivent compter sur la loi de finances 2023, qui a mis en relief la question des infrastructures. Le plus important est de construire avec des matériaux durables. Car l'avenue du 10 octobre fait partie des infrastructures routières construites avec les revenus pétroliers. À peine 20 ans, et voilà qu’elle donne l'image d'une route bitumée de longue date.