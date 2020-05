Tchad : l'avocat de Inoua "satisfait" de l'annulation de la décision, une "aberration" pour la partie adverse

La Cour d'appel de N'Djamena a annulé mardi la décision de justice de première instance condamnant le journaliste et directeur du Journal Salam Infos, Martin Inoua Doulguet.



Martin Inoua qui a bénéficié d'une mise en liberté provisoire il y a deux semaines, s'est réjouit de cette décision de la Cour d'appel de N'Djamena. Il a fait part d'une victoire pour la presse.



Le journaliste a passé près de huit mois en prison. Il était poursuivi pour des accusations de diffamation, association de malfaiteurs informatiques et dénonciation calomnieuse.



"Ils ont annulé la décision de justice de première instance, et ils ont renvoyé le parquet à se pourvoir parce que la procédure a été mal engagée", a déclaré Maître Olivier Gouara, l'avocat d'Inoua Doulguet Martin.



"Je suis satisfait et très content. La justice a fait son travail", a affirmé Maître Olivier Gouara à Alwihda Info.



"C'est une aberration judiciaire et nous dénonçons une mauvaise lecture faite par la Cour d'appel. On nous demande de reprendre à zéro toute la procédure au niveau du tribunal", a dit l'avocat de l'ancienne ministre de la Santé publique, Toupta Boguena, Amos Allahta.



Liberté de la presse : Le Tchad à la 123ème place



L’édition 2020 du Classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières (RSF) place le Tchad à la 123ème place, soit un recul d'une place par rapport à 2019.



RSF rappelle qu'il ne fait pas bon être journaliste au Tchad : "Les reporters sont régulièrement arrêtés après la publication de certains articles. La plupart d’entre eux sont libérés assez rapidement, mais d’autres sont maintenus en détention arbitraire pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et certains subissent de mauvais traitements en prison."