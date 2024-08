Tchad : l'axe Dembé-Rond-point du 10 octobre risque d'être coupé en deux

En état de dégradation depuis la saison sèche, l'axe situé entre le Rond-point de Dembé et celui de Gazelle, dans le 7ème arrondissement de N'Djamena, pose de sérieux problèmes aux usagers. Avec la saison des pluies, cet axe est devenu impraticable, en raison des nids-de-poule, et risque d'être coupé en deux, à cause des inondations.



Cette route relie Dembé aux zones périphériques, notamment Ambata, Kamda, le marché Adallah et d'autres localités. Ainsi, emprunter cette route est actuellement une tâche ardue et représente un risque pour les véhicules à deux, et quatre roues.



La dégradation du goudron, accentuée par les pluies, a conduit à la coupure de l'axe en deux, après la pluie du 14 août 2024, non loin du Rond-point du 10 octobre, également connu sous le nom de Rond-point Gazelle.



Par ailleurs, traverser cette partie est devenu périlleux, l'eau envahissant la voie, et les trous rendent la circulation difficile pour tous les types de véhicules. Actuellement, les véhicules et les piétons se disputent le passage, et avancent avec prudence.



Un tour sur cet axe révèle que les eaux du bassin de rétention, non loin de ce secteur, débordent sur la voie, aggravant ainsi l'état de la route. Les usagers de cette route courent le risque de tomber dans les trous, et de se blesser à cause des immondices qui comprennent des bouteilles et divers autres objets.