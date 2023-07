Tchad : l'eau, une denrée rare dans la sous-préfecture de Ndam

Comme le dit l'adage populaire, "l'eau c'est la vie". Malheureusement, aujourd'hui, les habitants de certains villages de la sous-préfecture de Ndam doivent se contenter de s'approvisionner auprès de cours d'eau, où ils sont en contact avec des animaux et des enfants qui s'y baignent. Les femmes, munies de bidons, se rendent péniblement à ces points d'eau, à dos d'âne ou à pieds, pour faire des réserves.



Dans certains villages, il n'existe aucun point d'eau pour satisfaire les besoins hydrauliques de la population, créant ainsi une situation de désespoir pour les habitants. Face à cette situation critique, le sous-préfet Mahamat Kaintra a lancé un cri d'alarme en appelant les ONG et les personnes de bonne volonté à voler à leur secours.



Il est urgent que cet appel du sous-préfet soit entendu par des personnes de bonne volonté et des organisations non gouvernementales afin qu'ils puissent venir en aide à cette population en détresse.