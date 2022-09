Tchad : l'école de foot Ouara présente ses trophées aux supporters

Le terrain du lycée national franco-arabe d'Abéché a abrité un match de gale de l’école de foot Oura le 29 août dernier. C’était en présence d'un nombre important de supporters et autres amoureux du ballon rond.



Avec des jeunes qui excellent dans le football dans la ville d'Abéché, l'école de foot Ouara a ainsi organisé ce match de gala, entre les aînés et les cadets de la même formation. Le président de l'école de foot Ouara, Abdoulaye Brahim, alias Zounni, a indiqué que ce match fait partie des préparatifs des compétitions à venir.



L'école de foot Ouara a toutes les catégories à savoir, U15, U17, U20 et U23. Prochainement, il y aura une équipe de cette formation qui va la représenter au championnat de la ligue provinciale du Ouaddaï.



Selon l'entraîneur de l'équipe du foot Ouara, Moussa Ahmad, à travers ce match de gala, ils veulent offrir aux supporters une prestation pour leur soutien, tout au long des différents matchs du tournoi qui vient de s'achever, et qui ont permis de gagner deux trophées. Moussa Ahmad a rappelé que c'est un match de brassage, mais aussi de démonstration des talents aux supporters et aux dirigeants de cette formation footballistique.



Ce match de gala a opposé les jeunes et les aînés de la même formation. Les jeunes ont eu raison en battant leurs aînés sur le score de 4 buts à 1. Depuis sa création en 2008, l'école de foot Ouara a formé plusieurs jeunes, et plusieurs d’entre eux évoluent déjà dans le championnat national, mais aussi à l'international.