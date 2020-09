Tchad : l’école des champions lancée pour le développement panafricain du sport jeune

Le conseiller à la jeunesse au sein de l’Union Africaine, Naïr Abakar, a lancé samedi à la place de la nation "L'école des champions" pour réunir tous les acteurs nationaux du sport autour d’un évènement sportif panafricain et d'offrir à la cible l’occasion de perfectionner sa base en sport. Cette initiative vise à créer l’enthousiasme autour du développement panafricain du sport jeune.



L'école des champions est un projet ambitieux qui permet aux jeunes issus des différentes régions d’Afrique, de bénéficier d’une bourse pour poursuivre un projet éduco-sportif d’excellence, en dehors de leur pays. Cette année, 15 jeunes seront sélectionnés à travers le Tchad (N’Djamena, Moundou et Abéché) et envoyés dans les plus prestigieuses académies de football du continent, pour y parfaire leur gamme en poursuivant leurs études.