Tchad : l'écosystème entrepreneurial à l'honneur pour la nuit des entrepreneurs

​Six activités ont consécutivement ciblé la jeunesse afin de déclencher de l'espoir et donner des résultats ainsi que des passions, a réagi Abdraman Mahamat Adam, président du comité d'organisation.



​Le représentant de l'UNFPA a vanté le talent de la jeunesse et réitéré l'engagement de son organisme à oeuvrer aux côtés du gouvernement pour soutenir les efforts de la jeunesse dans le domaine entrepreneurial.



Le ministre de la jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat, Routouang Mohamed Ndonga, s'est dit confiant d'une convergence vers le développement d'un écosystème entrepreneurial tchadien. ​"Ce que vous faites aujourd'hui aura un impact dans votre vie d'une manière ou d'une autre", a dit le ministre.