Tchad : l'écrivain Dr. Attié exhorte les parents à renforcer l'éducation de base des enfants

La conférence-débat s'inscrit dans le cadre du projet de sensibilisation sur la culture de la paix et l'engagement civique initié par l'association Étoiles des jeunes d'Abéché, en partenariat avec l'International Republic Institut.



Le paneliste Dr. Attié Djaoute Djar-anabi a axé son exposé sur l'importance de la culture de la paix qui selon lui doit commencer par l'éducation de base et l´engagement civique. Cette éducation doit être donné par les parents. Quant à l'engagement civique, il revient aux enseignants d'instruire et d'inculquer aux enfants le sens du patriotisme afin que la société puisse bénéficier de cette instruction civique.



L'handicap majeur de ces deux valeurs est que plus de 70% de la population tchadienne demeure analphabète, déplore le paneliste. Selon lui, "l'esprit de tribalisme et de régionalisme domine encore les tchadiens".



Dr. Attié Djaoute Djar-anabi a demandé à l'assistance de véhiculer le message de la non violence et d'être partisan de la paix dans les communautés respectives.



Hassan Abdoulaye Hassan, président de l'association Étoiles des jeunes, a exprimé sa gratitude à Dr. Attié pour avoir accepté de partager ses expériences avec les jeunes.