Tchad : l'église du Réveil évangélique implore la restauration de la nation

En cette nouvelle année, le Tchad traverse une période importante de sa vie, avec la transition politique en cours et les prochaines élections présidentielles. C'est dans ce contexte que l'église s'est levée pour agir, selon l'apôtre. En effet, après le renouvellement de la transition suite au dialogue national inclusif, des manifestations ont eu lieu en octobre dernier, mais la situation s'est améliorée grâce à l'aide de Dieu, indique-t-il.



Lors de cette soirée de prière, l'église a imploré la restauration de la nation tchadienne et a rappelé au peuple la promesse de Dieu de protéger ceux qui l'aiment. L'apôtre a également exhorté les autorités de transition à œuvrer pour la paix et a déclaré que son église est prête à être consultée sur des questions culturelles, religieuses et inter-religieuses.



Malgré les difficultés que rencontre l'église, notamment le manque de moyens pour accomplir sa mission, l'apôtre espère bénéficier de subventions de l'Etat pour aider dans la recherche de la paix. Il considère les hommes de Dieu comme des partenaires clés pour la paix et l'harmonie dans la société tchadienne.