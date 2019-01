TCHAD Tchad : l'eldorado des jeunes vers le nord et la Libye ne faiblit pas

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 22 Janvier 2019 modifié le 22 Janvier 2019 - 23:17





Ces derniers mois, plusieurs centaines de jeunes ont été interceptés au Tchad par les forces de défense et de sécurité ou les services de renseignement alors qu'ils tentaient de rejoindre le nord du pays et la Libye dans des convois clandestins via des passeurs.



19 jeunes clandestins dont 3 mineurs en partance pour la Libye ont à nouveau été interceptés le 18 janvier dernier à 2 heures du matin, à la frontière entre les provinces du Batha et du Borkou. Ils ont été présentés ce lundi 21 janvier à Ati aux autorités provinciales par le secrétaire général de la province, Kodji Daniki et le chef d'antenne de l'Agence nationale de la sécurité (ANS, services de renseignements, ndlr), Hamid Mahamat Zene.



Certains d'entre eux étaient en possession de faux passeports. Au cours des interrogatoires, ils ont expliqué avoir été trompés par des passeurs qui leurs promettent une vie meilleure et de l'argent facile. Le chauffeur et le propriétaire du véhicule de transport ont également été arrêtés.



"Que les passeurs se ressaisissent. Cette fois, je crois que les sanctions vont changer quant au passeurs et aux chauffeurs. C'est le plus grand mal que nous subissons maintenant. Leur cas sera différemment étudié", a déclaré le secrétaire général de la province du Batha, Kodji Daniki.



Début janvier, une cinquantaine de personnes, dont des femmes, ont été interceptées par un bataillon de l'armée dans la province de Borkou, vers 3 heures du matin. Le gouverneur de la province de Borkou, Daoud Ahmat Béchir a alors décidé de renforcer les mesures de sécurité en instaurant une interdiction formelle de sortie des véhicules de la province à partir de 18 heures. "Malgré les interdictions prises par les autorités, certains individus de mauvaise foi viennent à l'encontre de ces maximes Républicaines", a-t-il déploré.



Par ailleurs, un individu détenant plus de 500 munitions d'armes automatiques AK-47 a également été arrêté par les services de renseignements.





Dans la même rubrique : < > Tchad : décret de nomination Tchad : deux conseillers nommés à la Cour suprême Tchad : trois ministres prêtent serment à la Présidence