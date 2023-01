Tchad : "l’électricité, il y en aura. Peut-être pas 24h/24 mais pas loin de là" (Kebzabo)

Le premier ministre Saleh Kebzabo a présenté ce 7 janvier ses vœux du nouvel an aux militants de son parti UNDR. L’occasion d’aborder des axes stratégiques de sa politique et des grandes attentes des tchadiens.



Au plan énergétique, le gouvernement est à pied d’œuvre pour rehausser la couverture. « Dans les jours qui viennent, on va vous dire qu’on a atteint l’objectif », informe le premier ministre.



« L’électricité, il y en aura. Peut-être pas 24h/24 mais pas loin de là. Mieux que ce qu’on a connu », ajoute Saleh Kebzabo.



Le chef du gouvernement annonce qu’il va « entreprendre la visite des sites » de la SNE « dès la semaine prochaine » pour « voir réellement si tout ce qu’on me dit, les chiffres qu’on m’annonce et tout le matériel mis en place va se faire. »



« Je vais constater ça à N’Djamena la semaine prochaine. Il en est de même des villes à l’intérieur du Tchad. Toutes les grandes villes seront alimentées sans coupure », assure le premier ministre.