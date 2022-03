Tchad: l'employabilité des jeunes, une préoccupation majeure pour l'AUF

Au Tchad comme partout ailleurs en Afrique francophone, l’employabilité des jeunes est un réel problème. Des jeunes finissent à l’université et atterrissent dans le marché de l'emploi mais ne trouvent pas de travail. Ainsi, l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) a donné la parole à travers cette causerie aux étudiants et diplômés afin de pouvoir recueillir leurs contributions pour surmonter ce phénomène de chômage des jeunes en Afrique.



Les participants ont relevé qu’avant d’arriver au stade de l’employabilité, le simple stage dans des organisations pour acquérir d’expériences pose problème. C’est dans cet esprit que l’AUF a implanté des Centres d’employabilité francophones (CEF) dans ces pays pour écouter les propositions des universitaires.



Selon les responsables de l’AUF, ces centres sont les nouvelles approches dédiées à l’employabilité des jeunes. Ces approches innovantes répondent aux défis de l’employabilité qui préoccupent tout le monde.



Pour rappel, lors de la cérémonie inaugurale du CEF à N’Djamena, le 17 février dernier, la directrice régionale de l’AUF Afrique et des Grands lacs, Pr. Aïssatou Sy Wonyu a indiqué que le CEF se repose sur : le conseil et tutorat emploi, la formation complémentaire en compétences transversales, les certifications professionnelles et la pré-incubation entrepreneuriale.