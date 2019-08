Tchad : l'encadrement de la prospection minière pour "booster l'économie"

L'atelier sur la mise en place du comptoir national de l'or et des métaux précieux, a pris fin ce jeudi 29 août au Palais du 15 janvier à Ndjamena.



Les travaux ont été clôturés par le ministre d'Etat, secrétaire général à la Présidence de la république, Kalzeubet Payimi Deubet, en présence notamment de la ministre des Mines, du Développement Industriel, Commercial et de la Promotion du Secteur Privé, Mme. Achta Djibrine Sy, représentant le ministre du Pétrole et de l'Energie, et du directeur général de la SONAMIG, Ousmane Abdramane Hamdane.



Le directeur général de la SONAMIG, Outmane Abdramane Hamdane a indiqué que "durant les quatre jours de l'atelier, les participants ont soulevé et débattu des questions pertinentes relatives à la mine artisanale, à la petite industrie minière, aux opportunités économiques et aux chaînes des valeurs. Au cours des débats, il était aussi question d'élaborer les mécanismes de gestion et d'un modèle d'affaire pour la mise en œuvre d'un comptoir d'achat d'or et des métaux précieux".



"La SONAMIG a accompli des nombreuses réalisations notamment des accords de partenariat pour la recherche, la prospection et l'exploitation minière industrielle et semi-industrielle", a souligné son directeur général.



Des mémorandums d'ententes et de confidentialités ont été signés avec des investisseurs tels que le groupe marocain Mangem, l'association marocaine des exportateurs, la compagnie minière Sud-Africaine Modi Mining, la société soudanaise Mino Consultancy, et Yémen Company for Investment in Oil and Minerals lors du Forum Tchad-Monde Arabe qui s'est tenu du 26 au 28 juin 2019 à N'Djamena.