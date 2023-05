Tchad : l'enfant kidnappé à Pala est retrouvé, les kidnappeurs toujours en fuite

L'incident s'est produit ce mercredi 17 mai 2023 lorsque les kidnappeurs ont pris de force l'enfant malgré ses cris, avant de prendre la direction de Gagal. Les autorités ont lancé une opération de recherche pour retrouver les auteurs de l'enlèvement, mais ils sont toujours portés disparus.



Suite à cette annonce, les cours ont été interrompus à l'école primaire et les parents sont venus chercher leurs enfants. L'inquiétude règne parmi la communauté scolaire, et des mesures de sécurité supplémentaires ont été mises en place pour assurer la protection des élèves.



Les autorités continuent leurs efforts pour retrouver les kidnappeurs et garantir la sécurité des citoyens. L'enfant retrouvé sain et sauf est un soulagement pour sa famille et la communauté locale, mais l'affaire soulève des questions sur la sécurité des établissements scolaires et la nécessité de renforcer la prévention des enlèvements d'enfants.



Les investigations se poursuivent afin de déterminer les circonstances exactes de l'enlèvement et d'appréhender les responsables de cet acte criminel.