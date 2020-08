Tchad : l'engagement communautaire des jeunes au centre d'un atelier à Mongo

L'objectif est d'informer les différents acteurs (autorités administratives, communautaires, les services techniques, les leaders et les jeunes) sur le projet et solliciter leur adhésion et engagement ; renforcer les capacités des jeunes animateurs et volontaires en technique de communication interpersonnelle et plaidoyer. L'atelier vise également la médiation sociale, la cohabitation pacifique, U-Report, HACT et entend donner des orientations aux jeunes volontaires et animateurs sur la mise en œuvre du projet.



La session de formation des animateurs et des jeunes volontaires permettra de renforcer leurs compétences sur certaines thématiques telles que la médiation sociale, la cohabitation pacifique et la promotion de la paix.



Ces compétences leur permettront de mener des activités d'animation, de sensibilisation, d'information, de plaidoyer et de mobilisation des populations respectives de leurs communautés ; contribuer à l'amélioration de l'utilisation des services sociaux de base (santé, nutrition, VIH/Sida, WASH, éducation et protection de l'enfance), et promouvoir la paix et la cohabitation pacifique.



216 jeunes (54 jeunes par localité) de Mao, Moussoro, Bokoro et Mongo bénéficieront d'un accroissement de leurs compétences.