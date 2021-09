Tchad : l'engagement communautaire des jeunes au cœur d'un projet dans 5 villes

La phase 2 du projet "engagement communautaire des jeunes" a été lancé le 11 septembre au Centre de lecture et d'animation (CLAC) de Mongo. Initié par la Maison des patrimoines culturels du Tchad, le projet est financé par l'Unicef.



Le projet couvre les villes de Bokoro, Mao, Moussoro, Massakory et Mongo. Il consiste à organiser des théâtres, forums, visites à domiciles et émissions radios sur les thèmes de l'hygiène, la délivrance des actes de naissance, le mariage précoce, les visites prénatales et la scolarisation des filles.



Kheheba Palou Pafing, coordonnateur général du CLAC-Tchad, s'est dit très satisfait de l'exécution de la première phase car sur les 77.343 âmes, 43.253 ont été touchées par les différentes activités.



"Ces résultats donnent confiance au partenaire Unicef d'investir pour toucher un maximum et impacter la population", a-t-il ajouté.



Dr. Al-hassem Nayam, responsable Scoot Tchad, a affirmé que des orientations seront données sur les techniques d'animation qui sont les clés d'une visite à domicile.



Durant la première phase, 50 jeunes se sont engagés. Au vu des résultats, 25 autres viennent s'ajouter pour renforcer l'équipe en ressources humaines.