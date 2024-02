Tchad : l’enlèvement d'Hassan Mahamat Adam sème la panique parmi les commerçants de N'Djamena

Lors d'une conférence de presse tenue le 31 janvier 2024 à la Maison des Médias, l'avocat Me Francis Lokouldé, a révélé que le commerçant bien connu de N'Djamena, Hassane Mahamat Adam, a été enlevé et séquestré depuis plus de deux mois.



D'après Me Lokouldé, des individus se faisant passer pour des agents des services secrets de l'État ont kidnappé Adam et emporté sa Toyota Prado. La famille, impuissante, n'a pas réussi à localiser Adam, ni à établir un contact avec lui.



Le véhicule d'Adam circulerait librement dans N'Djamena, conduit par des personnes se réclamant de l'Agence Nationale de Sécurité (ANS). Face à cette situation alarmante et à la crainte pour la vie d'Adam, la famille a gardé le silence, redoutant des représailles.



Les avocats exigent la présentation immédiate de Mahamat Adam devant la justice ou, à défaut, sa détention dans un établissement pénitentiaire après un procès équitable.



Ils soulignent également la possible violation des lois nationales et des instruments juridiques internationaux relatifs à la sécurité et à la protection des personnes et des biens.