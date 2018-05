Tchad : l'enseignement supérieur va examiner le refus d'établissements de participer au BTS

Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, Dr Zakaria Fadoul Kittir avait lancé le 12 mai denier le concours du BTS national au lycée bilingue féminin de N’Djamena. Ce concours qui regroupe tous les établissements d’enseignement supérieur du privé n’avait enregistré que 7 établissements sur près de 200. Ces établissements veulent eux même délivrer les diplômes de BTS et de licence dans leurs écoles, chose que le gouvernement refuse d’approuver. La raison évoquée est la qualité des diplômes des écoles privées, nous confie un responsable de l’Office national des examens et concours du supérieur (ONECS).



Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, après avoir ouvert le premier sujet s’était exprimé devant la presse pour demander aux responsables des instituts privés de revenir à la raison et de participer au concours national du BTS. Dr Zakaria Fadoul Kittir avait annoncé que les responsables en charge des établissements privés au sein de son département allaient se réunir pour étudier les cas des établissements qui refusent de participer au concours.



Ce sont au total 242 étudiants issus de 7 établissements privés du supérieur qui ont composé le BTS national.