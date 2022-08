Tchad : l'entourage de Haroun Larry et Yves appelle à la patience après la violente rixe

Les familles et amis de Ahmat Haroun Larry et Brahim Oumar dit Yves lancent un appel à la patience, après la violente rixe survenue la semaine dernière à N'Djamena, alors que des appels à des représailles se font entendre.



"Il faut laisser le gouvernement et la justice faire leur travail", affirme Adoum Mahamat Saleh, représentant des deux familles, au cours d'un point de presse ce 17 août au centre culturel Al-Mouna.



La rixe a impliqué les chargé de communication du maire de N'Djamena, Ousman Abbas, et les militants de la société civile Ahmat Haroun Larry et Brahim Oumar.



Ahmat Haroun Larry a dénoncé une tentative d'assassinat tandis que Ousman Abbas a évoqué une guet-apens et un lynchage.