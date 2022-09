Tchad : l’entrepreneur Fadoul Sultan quitte Les Transformateurs

L’annonce est faite à travers une publication Facebook sur la page de l’intéressé. « Je quitte le bateau du parti Les Transformateurs la tête haute », annonce Fadoul Sultan, jeune entrepreneur tchadien.



« Il y a des moments où la vie nous oblige à faire un choix difficile. Les circonstances m'obligent aujourd'hui à quitter le bateau du parti Les Transformateurs. Je ne suis peut-être pas fait pour la politique », explique-t-il.



« Je quitte donc le bateau des Transformateurs avec dignité et je reste reconnaissant au président du parti Les Transformateurs Dr. Succes Masra pour la confiance placée en ma modeste personne et à toute l'équipe pour les bons et difficiles moments passés ensemble », témoigne le PDG de Sultani. Il évoque notamment des pressions familiales et une incompatibilité avec ses affaires.



Il entend désormais se concentrer sur ses business et se retire définitivement de la politique.