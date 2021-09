Tchad : l'entrepreneuriat dans le domaine d'arbres fruitiers, un secteur propice

Depuis sa sortie de l'université nanti d'une maîtrise en gestion de l'environnement après un Brevet de technicien supérieur (BTS) en agriculture biologique, Fidang Dimanche Daniel n'a pas cherché la porte d'entrée à la fonction publique.



Comme activité principale, l'agro-business est pour ce dernier un gagne pain. Il a ouvert des lieux de vente et de production à différents endroits de la capitale : en face du siège du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) à Moursal dans le 6e arrondissement, à Fassi dans le 7e arrondissement et un jardin de pépinières des plantes fruitiers à Etena dans le 9e arrondissement de N'Djamena.



Fidang Dimanche Daniel a pu embaucher des jeunes diplômés au chômage dans ces différents espaces verts créés. On y trouve toutes les catégories de plantes fruitiers.