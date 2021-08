Tchad : l'entrepreneuriat vert, un moyen pour sortir de la précarité

L'entrepreneuriat vert est une pratique qui consiste à cultiver des plantes de différentes espèces (légumes, arbres fruitiers, tubercules, etc.), et à les revendre afin de générer des revenus. C'est un business qu’a lancé le jeune Fidang Dimanche Daniel, depuis sa sortie de l'université, nanti d'une maîtrise en gestion de l'environnement et d’un BTS (brevet de technicien supérieur) en agriculture bio. Celui-ci n'a pas cherché la porte d'entrée à la fonction publique, où il pouvait aider le pays, à travers le ministère de l'Environnement.



Comme activité principale, l'agro-business est pour ce dernier le gagne-pain idéal. Il ouvre à différents endroits, en face du siège du Haut-commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés (HCR) à Moursal, dans le sixième arrondissement, à Gassi dans le septième et un autre jardin des pépinières des plantes fruitières à Etena dans le neuvième arrondissement de Ndjamena. Le jeune entrepreneur finit par embaucher d'autres jeunes diplômés au chômage dans ces différents espaces verts créés. On trouve toutes catégories de plantes fruitiers dans ces espaces.



À la demande des clients qui sollicitent certaines espèces de plantes fruitiers qui n'existent pas au pays, Fidang Dimanche Daniel, se voit contraint de voyager dans quelques pays d'Afrique, tels que le Maroc, la Tunisie et le Kenya pour y acquérir une certaine expérience et des espèces végétales.

Ce sont par exemple le pommier dont la production prend trois ans après la plantation, avec une hauteur de 70 centimètres et vendu au prix de 45 000 FCFA ; l'anacardier, dont la production un an après la plantation (hauteur 50 centimètres à un mètre), se vend de 1000 à 3000 FCFA ; le fraisier quant à lui produit un mois après la plantation et vendu au prix de 15 000 FCFA ; l’oranger, le clémentinier, le mandarinier, la production se faisant deux ans après la plantation (hauteur 90 à 1,5 mètres), au prix variant de 3000 à 25000 FCFA. Pour sa part, le manguier produit deux ans après plantation, avec une hauteur 1,5 mètres et est vendu au prix de 6000 FCFA.