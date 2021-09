Tchad : l’entreprise DXN entend créer 600 emplois pour la jeunesse

La délégation du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’entrepreneuriat, avec à sa tête le ministre Routouang Mohamed Ndonga Christian, a rendu visite à l’entreprise DXN-Tchad, ce 7 septembre 2021.



La visite a eu lieu au quartier Klémat, à l’avenue Moldoum Bada Abbas, non loin du rond-point Adoum Tchéré. Elle s’inscrit dans le cadre du partenariat entre la société DXN et le ministère pour la création de 600 emplois directs à la jeunesse.



L’entreprise DXN a été créée en 1993 en Malaisie. Elle a comme activité la commercialisation des produits à base de champignons nommés Ganoderma. L’on peut trouver également des produits pour les soins corporels ainsi que des compléments alimentaires.



Depuis sa création jusqu’à nos jours, la société compte plus de 5 millions de membres enregistrés dans plus de 150 pays. Le processus de production est sous une haute surveillance pour s'assurer de la qualité, conduisant ainsi à la certification du produit. La société s'appuie sur une stratégie marketing prenant en compte toutes les variables en vue de croître sa part de marché dans le monde.



Dans son allocation, le ministre Routouang Mohamed Ndonga Christian a encouragé les responsables de la société pour leur initiative salvatrice. «Nous voulons faire remarquer l’abnégation de la jeunesse à pouvoir s'auto -mployer. La politique du gouvernement prônée par les plus hautes autorités est de pouvoir permettre à chaque jeune d’avoir l’opportunité de se rendre autonome ou s’auto-employer » a-t-il souligné.