Tchad : l'envoyée spéciale des Pays-Bas pour le Sahel reçue au ministère de l'Économie

L'ambassadrice Joséphine Frantzen est en visite pour la première fois à N'Djaména (du 7 au 8 mars 2022). Elle a eu une audience ce lundi avec le ministre de l'Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, Mahamat Hamid Koua.



"Nous avons montré notre attachement à la relation bilatérale entre les Pays-Bas et le Tchad, et au processus de transition au Tchad", a souligné Joséphine Frantzen.



Pour l'ambassadrice, le travail que les Pays-Bas font au Tchad s'inscrit dans le cadre des actions pour le Sahel. "La pochette budgétaire que nous avons réservé au Tchad est de 45 millions d'euros", précise-t-elle.



Ce budget est en grande partie réservé au financement du programme de réhabilitation des réseaux d'eau potable mais également au soutien et à l'accueil des réfugiés dans le bassin du Lac Tchad.