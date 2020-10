Tchad : l'épidémie de Chikungunya continue de ralentir à l'Est

La stratégie de lutte contre l'épidémie de Chikungunya porte progressivement ses fruits. Le 21 octobre, 250 cas et zéro décès ont été enregistrés dans la province du Ouaddaï, témoignant d'un recul de l'épidémie depuis son apparition le 14 août, explique le bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA).



Le pic a été atteint fin août avec 1197 cas en un jour. Un total de 38 014 cas et un décès ont été signalés, sans compter les cas communautaires non enregistrés.



Dans le cadre de l’intervention d’urgence, huit véhicules ont été désinfectés cette semaine, portant à 809 le nombre de véhicules traités dont 495 bus de transport en commun sur l’axe Abéché-N’Djamena.



Des opérations de lutte antivectorielle sont en cours dans la ville d'Abéché.