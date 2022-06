Tchad : l'équipe de football championne du Mayo Kebbi Ouest connue

L'équipe Boule d'Or de Pala a été sacrée vainqueur de la 7ème édition du championnat provincial de football du Mayo Kebbi Ouest. Elle a remporté par 2 buts à 1, la finale, face à l'équipe Gagal City du département de La Nanaye, ce mercredi 08 juin à Pala, chef-lieu de ladite province.



Ce match de football s'est disputé au terrain de l'école du Centre de Pala, sous le regard attentif du gouverneur de la province, Zilhoubé Pafalet Pataïdang et d'innombrables amoureux du ballon rond.



Cette compétition vise à dénicher les meilleurs talents qui doivent représenter la province de du Mayo Kebbi Ouest au championnat de la zone 4, qui va se jouer à Massenya dans le Chari Baguirmi, du 11 au 18 juin 2022.



Selon le président de la ligue provinciale de football du Mayo Kebbi Ouest, Tao Kentanmy Job, le championnat zonal mettra en compétition les équipes de football représentant les provinces de la Tandjilé, du Chari Baguirmi, du Mayo Kebbi Est et du Mayo Kebbi Ouest.



Les équipes vainqueurs vont participer au championnat national du Tchad, pour le compte de l'année 2022. A noter qu'avant la remise des trophées, il y a eu distribution des ballons aux ligues départementales, écoles de football, commissions U17, U15 et aux clubs de football féminin.