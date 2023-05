Tchad : l'essence achetée à 800 FCFA à Kousseri est revendue à 2500 FCFA le litre en bouteille

Elle va acheter quelques bidons de 25 litres pour s'approvisionner en carburant avant de les faire écouler à N'Djamena avec un gros bénéfice.



Une dizaine de personnes s'installent dans cette embarcation après avoir payé une somme de 250 F CFA. Il faut 15 minutes pour arriver de l'autre côté, où il faut prendre une moto à 500 F CFA pour arriver au marché Nigéria, où les commerçants de Ndjamena et ceux de Kousseri s'approvisionnent.



Les autorités locales de Kousseri ont interdit l'exportation de carburant pour contrecarrer la flambée du prix du carburant constatée ces derniers temps. L'ordre a été donné de confisquer le carburant qui traverse frauduleusement du côté tchadien.



Les vendeurs de Kousseri ont affiché le prix du carburant à 800 FCFA le litre et demi dans la ville de Kousseri et tout contrevenant s'expose à des sanctions, mais dans la pratique, les commerçants ont augmenté le prix aux acheteurs tchadiens à 900 F CFA le tangui bien rempli.