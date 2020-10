Tchad : l’état d’urgence sanitaire prorogé jusqu’en mars 2021

L’Assemblée nationale a adopté vendredi, en séance plénière, la résolution portant prorogation de l’état d’urgence sanitaire pour une période allant du 17 octobre 2020 au 10 mars 2021.



Il s’agit de la troisième demande de prorogation formulée par le gouvernement pour lutter contre la pandémie de COVID-19.



Selon le ministère de la Santé publique, « c’est évidemment par rapport à la flambée de la maladie dans le Moyen Chari et le Mayo Kebbi- Ouest. L’adoption de cette nouvelle résolution permet au gouvernement de poursuivre les mesures déjà mises en œuvre. L’ensemble des députés ont apporté leur contribution pour réorienter la stratégie de lutte contre cette maladie ».



Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, invite toute la population au respect des mesures barrières et à une prise de conscience.