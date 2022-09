Tchad : l'éthique et la déontologie des forces de sécurité vulgarisées au Moyen-Chari

L'Association pour les Libertés Fondamentales au Tchad (APLFT), à travers le Projet d'appui à l'amélioration de la sécurité au Tchad, et grâce à l'appui financier de l'Union Européenne, a organisé le 21 septembre 2022 à Sarh, chef-lieu de la province du Moyen Chari, un atelier de vulgarisation des codes d'éthique et de déontologie des Forces de Sécurité Intérieures (FSI).



L'objectif de cet atelier est de faciliter l'apprentissage des codes de déontologie, promouvoir leur application par les corps des Forces de Sécurité Intérieures. Le coordonnateur de l'APLFT du Sud-Est, a fait comprendre qu'outiller les FSI est nécessaire, car elles sont les éléments essentiels pour la paix et la sécurité.



Le commissaire divisionnaire de police, Mme Gueslar Djerand Esther, par ailleurs experte nationale des Forces Sécurité Intérieurs genre, a notifié que cette activité a pour but de faciliter l'appropriation et l'application des divers codes de déontologie des Forces Sécurité Intérieurs.



Elle a par ailleurs rappelé que le 3ème volet de ce projet est relatif au rétablissement de la confiance entre la population et les FSI. Il faut noter que c'est plus d'une vingtaine d’éléments des Forces de Sécurité Intérieures qui prennent part à cet atelier de formation.