Tchad : l'étudiant blessé par un conducteur de bus donne sa version

À l'origine, une vive altercation mettant aux prises les chauffeurs de bus et quelques étudiants, entraînant au bout la blessure d'un étudiant par arme blanche.



Approché par Alwihda Info, la victime est revenue sur le circonstances de sa blessure. "Nous avons barricadé l'axe Hydro Harlem ce jour pour faire entendre nos revendications. Le chauffeur du bus a bien vu les barrières que nous avons installé et au lieu de s'arrêter, il a foncé droit sur nous. Certains de mes camarades ont pris la fuite mais moi, je suis cramponné sur le rétroviseur du bus. J'étais entre la vie et la mort puisque le chauffeur a refusé de s'arrêter, roulant à vive allure. Il a même essayé de me cogner contre des panneaux", témoigne l'étudiant blessé.



"J'ai dû lâcher le rétroviseur du bus et il a continué à accélérer. Je me suis ensuite rendu à la station à bord d'une moto", explique la victime.



L'incident a aussitôt été relayé auprès des autres étudiants. Ces derniers se sont mobilisés. De leur côté, les chauffeurs de bus se sont aussi constitués en groupe, munis d'armes blanches et de bâtons. "C'est sous ces vives altercations qu'un d'entre eux m'a blessé sur la tête avec une arme blanche", relate l'étudiant touché à la tête.



Une version qui tranche avec celle du secrétaire général de l'UNET section N'djamena selon laquelle "les étudiants se sont battus contre les chauffeurs" ; ce serait à cette "occasion que les chauffeurs ont blessé l'un d'entre eux".