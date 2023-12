Tchad : l'évêque de Laï partage un message anticipé de Noël avec les détenus

L'évêque du diocèse de Laï, Monseigneur Nicolas Nadji Bab, a célébré une messe anticipée de Noël avec les détenus de la maison d'arrêt de Laï ce samedi 23 décembre 2023. La messe a eu lieu au sein même de la maison de rééducation.



Par le biais de cette messe, l'Église catholique, Famille de Dieu de Laï, a montré qu'elle portait les détenus dans ses prières chaque jour. La célébration a rassemblé des chrétiens du mouvement de la Légion de Marie et d'autres mouvements issus des trois paroisses de la ville de Laï.



S'appuyant sur l'Évangile de Saint Jean, chapitre 1, versets 1-18, Monseigneur Nicolas Nadji Bab a souligné que la naissance de Jésus Christ est un message de Dieu aux hommes. Dans son sermon, il a invité le peuple de Dieu à se repentir, car le royaume des cieux est destiné à ceux qui ont la foi en Dieu et en sa parole.



Après l'homélie, la liturgie de l'Eucharistie a été célébrée, suivie des offrandes. Au nom de ses compagnons détenus, l'un d'entre eux a exprimé sa gratitude envers l'évêque pour avoir organisé cette messe en leur honneur. La messe anticipée de Noël s'est conclue par la remise de cadeaux et un repas fraternel partagé entre tous.