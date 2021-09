Tchad : l'ex-DG de l'ANS, le général Youssouf Ahmat regagne le pays après 14 ans d'exil

Le général de brigade Ahmat Youssouf Tera a regagné le Tchad ce 4 septembre après plusieurs années d'exil en Tunisie et au Cameroun. Il avait quitté le Tchad depuis 2007. L'officier a été accueilli ce samedi à l'aéroport de N'Djamena par ses proches.



Chevalier de l'ordre national et grand officier de l'ordre national, le général Ahmat Youssouf Tera a occupé plusieurs postes de responsabilité sous la présidence du Maréchal Idriss Deby : commandant de la gendarmerie nationale, directeur général 1er adjoint de la gendarmerie nationale, directeur général de la police nationale, directeur général de l'Agence nationale de sécurité (ANS), directeur général de la gendarmerie nationale, gouverneur de la région du B.E.T, conseiller du ministre de la Défense chargé de la gendarmerie, directeur général de l’intendance militaire et chef de centre opérationnel inter-armées à la Présidence de la République.