Tchad : l'ex-PM Nadingar assiste la population suite à l'incendie sur un site pétrolier

Sur place, les techniciens ont fait comprendre à l’ex-premier ministre que l’incendie est survenu suite à des anomalies. Ils rassurent que la situation est désormais sous contrôle. Après la visite du site, Emmanuel Nadingar s’est rendu auprès des populations pour leur apporter son assistance en offrant 3000 cache-nez, 500 sacs de lait en poudre, 10 cartons d’eau de javel, 15 cartons de savon et 70 sacs de farine.



Prenant la parole à l’entame de la cérémonie, le gardien de la tradition de la localité a remercié toutes les autorités présentes et particulièrement Emmanuel Nadingar pour son assistance à la population environnante du site pétrolier de Komé qui selon lui, a frôlé la mort.



Le directeur de cabinet de l’ex-premier ministre, Ndomadji Eric, a quant à lui souligné que ce geste prouve à suffisance l’amour que porte Emmanuel Nadingar pour les siens. Présent à la cérémonie, le préfet du département de la Nya, Ali Youssouf Barh, a félicité l’ex-premier ministre pour ce geste avant d’appeler toutes les bonnes volontés à faire pareil.



Remettant officiellement les dons, Emmanuel Nadingar s’est dit très préoccupé par cette situation des populations suite à cet incident. Ne pouvant rester indifférent, il a voulu venir personnellement compatir avec elles et apporter sa modeste contribution pour les soulager un temps soit peu.



Emmanuel Nadingar demande aux populations de rester calmes et de considérer ce geste comme un don de leur fils et frère, malgré les mauvaises interprétations que font certaines langues. Il a lancé un vibrant appel au gouvernement et aux ONG humanitaires afin de venir en aide aux populations sinistrées car la situation est plus qu’inquiétante.