Tchad : l'ex-député Tchindebé Lama appelle à l'union des cœurs au Mayo Kebbi Ouest

A l'occasion de la fête du nouvel an, l'ex-député de la circonscription de Mayo Dallah, dans la province du Mayo Kebbi Ouest, Tchindebé Lama, demande à chaque citoyen de se pardonner, de faire régner l'amour, la paix des cœurs et surtout, la cohésion sociale.



C'était lors d'un banquet de partage fraternel qu'il a organisé à son domicile à Pala. Une occasion, pour l'honorable, de remercier les électeurs qui l’ont porté à l'Assemblée nationale en 2011. Tchindebé Lama indique que malgré des multiples obstacles traversés, qui sont entre autres, une tentative de levée d'immunité, des cas d'accidents et des cas de maladies, il a bien séjourné à l'hémicycle. Il souhaite toujours qu'il y ait la paix et la stabilité, après le décès du Maréchal Idriss Deby Itno.



« Il faut que le dialogue national annoncé pour le 15 février donne au Tchad la paix, la stabilité, pour une réconciliation nationale », souligne Tchindebé Lama. L'ex-député exhorte la population de la province du Mayo Kebbi Ouest à s'engager pour relever les multiples défis sécuritaires marqués par le phénomène d'enlèvement de personnes contre rançons, des cas d'assassinats, d'autres actes de banditisme, le manque d'eau, d'électricité, pour ne citer que ceux-là. Par ailleurs, il entreprend de créer un orphelinat au MKO.