Tchad : l'ex-diplomate Dr. Allamine Adoudou libéré après sa comparution

Ce 15 juin 2023, l'ancien diplomate et ambassadeur du Tchad en Égypte, Dr. Allamine Adoudou Alkhatir, a été libéré après avoir comparu devant le tribunal. Il avait été accusé de participation à un mouvement insurrectionnel et de complot contre les institutions.



L'arrestation de Dr. Allamine Adoudou était principalement liée à des propos qu'il aurait tenus via un message audio diffusé sur WhatsApp, portant sur la crise soudanaise et l'armée tchadienne.



Préalablement à sa comparution devant le tribunal de N'Djamena, Dr. Allamine Adoudou avait été transféré des locaux des renseignements généraux au PSIG (Peloton de Surveillance et d'Intervention de la Gendarmerie) à la suite d'une enquête. Lors de son arrivée au Palais de justice, il a été accueilli par des acclamations, levant le poing en signe de détermination.



L'arrestation de Dr. Allamine Adoudou a suscité des vives réactions, notamment quant au respect de la liberté d'expression et des limites de la critique envers les institutions étatiques.