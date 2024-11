Tchad : l'ex-ministre Assiyouti Mahamat Abakar nommé conseiller à l'Énergie à la Présidence

Militant du parti Les Transformateurs, Assiyouti Mahamat Abakar avait fait son entrée en tant que ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération Internationale dans le gouvernement de Succes Masra, durant la période de transition.



​En septembre 2019, il a rejoint le Secrétariat du Conseil du Fonds d'adaptation de l'Organisation mondiale de la météorologie en tant que spécialiste principal du changement climatique.



​Assiyouti Mahamat Abakar a travaillé pendant plus de 12 ans dans le domaine de l'environnement, du changement climatique et du développement durable. Il vient du Fonds vert pour le climat (GCF) en tant que coordinateur des opérations au bureau du directeur exécutif, où il a soutenu l'affinement du cycle d'examen des projets ainsi que la réorganisation interne du Fonds. Il a également travaillé pendant plus de 7 ans à la division du changement climatique et de l'environnement de la Banque africaine de développement et a été coordinateur du FEM pendant 3 ans.



Il a également été chargé d'investissement au département du secteur privé de la BAD et chargé de projet à l'Agence française de développement (AFD). Il est titulaire d'une maîtrise en développement durable de l'Université d'Auvergne (France), d'un diplôme de troisième cycle de l'Université de Bradford (Royaume-Uni) en évaluation des investissements et en gestion de projets et est membre du programme de financement de l'adaptation de l'École de finance et de gestion de Francfort et du CRDI.