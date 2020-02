Tchad : l'ex-ministre Sauguelni Boniface est mort

L'ancien haut fonctionnaire tchadien, Sauguelni Boniface, est décédé samedi à N'Djamena à la suite d'une maladie.



Au cours de sa carrière, il a occupé plusieurs postes en tant que membre du Gouvernement et au sein de l'administration territoriale.



En août 2006, dans le nouveau gouvernement de Pascal Yoadimnadji, il a été nommé ministre chargé de la Décentralisation.



Dans le gouvernement du Dr. Nouradine Delwa Kassiré Coumakoye de juillet 2007, Sauguelni Boniface a été nommé secrétaire d'Etat à la Défense nationale, chargé des anciens combattants et des victimes de guerres. Lors des évènements du 2 février 2008, il était resté à la Présidence aux côtés du chef de l'Etat.



Après les évènements de 2008, il a été nommé en septembre de la même année au poste de Gouverneur de la Tandjilé.



Il a ensuite occupé le poste de conseiller chargé de missions à la Médiature de la République pendant une dizaine d'années, jusqu'à la suppression de l'institution en 2018 à la suite du forum des réformes institutionnelles et l'avènement de la 4ème République.



Sauguelni Boniface a été également le Président de la Commission Nationale de Gouvernance au mécanisme africain d'évaluation par les pairs (MAEP).