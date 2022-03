Tchad : l'ex-otage Nassour Mahamat Isakh reçoit un certificat de bravoure

Amira Seïd a souligné que la bravoure de l'ex-otage est une fierté pour tous les tchadiens. Elle a remercié Fatimé Sabour Drey pour son initiative de payer la rançon permettant la libération de l'ex-otage.



De son côté, Mahamat Digadimbaye, secrétaire général de la Coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l'Homme (CASCIDHO), a affirmé que la cérémonie est l'expression de l'unité nationale et de la solidarité tchadienne lorsqu'on fait face à un problème de l'extérieur.



"Il est un héros pour les tchadiens que la République doit reconnaître et Fatimé Sabour Drey est une héroïne. Les auteurs de cet acte ignoble seront poursuivis par la Cour pénale internationale (CPI). La CASCIDHO fera tout pour que ce dossier aboutisse", a affirmé Mahamat Digadimbaye.



"J'ai été torturé, humilié et menacé de mort. Aujourd'hui, je présente tant de séquelles sur mon corps. J'ai été libéré grâce à la mobilisation de tous les tchadiens via les médias, les réseaux sociaux et d'autres canaux de communication", a témoigné Nassour Mahamat Isakh.



Nassour Mahamat Isakh a vivement remercié la grande dame de fer Fatimé Sabour Drey pour son engagement et son geste de reconnaissance.



L'Alliance de la société civile du Tchad a décerné des certificats de reconnaissance à Fatimé Sabour Drey et un certificat de bravoure à l'ex-otage.